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Apartamentos en la montaña en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$418,739
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$318,103
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 8/15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$449,971
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 1/30
Precio en demanda
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Apartamento en Ovakent, Turquía
Apartamento
Ovakent, Turquía
Nuevo proyecto y nbsp; OT REMAX LOCA 武 ?COMIENCE A VENTA !!!Planificación de apartamentos:✅…
$94,984
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende apartamento totalmente amueblado 2 + 1 con una superficie de 90 metros cuadrados co…
$109,684
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 5/11
* 4 + 1 * 150 m2 netos / 220 m2 brutos * Edificio de 11 pisos * Edad de construcción 0 * Lad…
$157,155
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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De lujo
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