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Apartamentos en venta en Golbasi, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios para Inversión en una Ubicación Privilegiada en Ankara Göl…
$135,515
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Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 4
Apartamentos a Estrenar Cerca del Lago en Ankara Gölbaşı Apartamentos a estrenar están situa…
$86,755
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Apartamento 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 4
Área 160 m²
$114,194
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Área 71 m²
$68,749
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Apartamento 3 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 3
Área 67 m²
χ2 "Soli Esmeralda"Завершение строительства: 30 июня 2023 годаКвартиры 2+1 в городском район…
$129,342
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