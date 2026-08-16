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Apartamentos del mar en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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7 propiedades total found
Apartamento en Ovakent, Turquía
Apartamento
Ovakent, Turquía
Nuevo proyecto y nbsp; OT REMAX LOCA 武 ?COMIENCE A VENTA !!!Planificación de apartamentos:✅…
$94,984
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 14/14
Apartamento en venta 2 + 1Nuestro apartamento tiene vistas a la piscina y al mar.En venta co…
$72,671
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende apartamento totalmente amueblado 2 + 1 con una superficie de 90 metros cuadrados co…
$109,684
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartments for sale with a sea view and water park in Mersin   Apartments with a magnificent…
$84,583
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Apartamento 3 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 15
Project   OT REMAX LOCA ➜ ? TESE.Layout 2 + 1 - 3 + 1 QUARTERS穿 武 15 floors✅ 2 + 1 AMERICA…
Precio en demanda
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Habitación 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Habitación 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Le presentamos el proyecto más hermoso: VEMA TUZLA…
$826,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 2/12
Apartamento 4 + 1 en la primera costaViranshehir2 piso 12 piso del edificioCaracterísticas d…
$166,972
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Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Anatolia Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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