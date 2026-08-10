Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Pursaklar
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pursaklar, Turquía

;
apartamentos
9
9 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 7/15
Viviendas Listas para Mudarse con Vistas a la Ciudad en un Complejo de Ankara Pursaklar Las …
$143,819
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$80,903
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Apartamentos de Obra Nueva con Estándares Modernos en Keçiören, Ankara Keçiören es una de la…
$88,415
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 7/15
Apartamentos Amplios y Acogedores con Vistas a la Ciudad en Pursaklar Ankara Pursaklar es un…
$142,157
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 15/15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$115,575
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$79,169
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$104,628
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamentos de Obra Nueva con Estándares Modernos en Keçiören, Ankara Keçiören es una de la…
$81,506
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$105,173
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir