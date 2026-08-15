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Propiedades residenciales en venta en Yenimahalle, Turquía

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apartamentos
7
7 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Piso 3/13
$8,08M
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Apartamento 3 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en un Complejo en Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara es la capital de Turquía…
$204,368
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Apartamento 2 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en un Complejo en Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara es la capital de Turquía…
$138,690
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Apartamento 2 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 17
Pisos en un Proyecto con Fácil Plan de Pago y Seguridad 24/7 en Ankara Eryaman Los pisos se …
$101,607
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Apartamento 4 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 15
Apartamentos en un Complejo en Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara es la capital de Turquía…
$282,883
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Apartamento 3 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 17
Pisos en un Proyecto con Fácil Plan de Pago y Seguridad 24/7 en Ankara Eryaman Los pisos se …
$136,246
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 1/30
Precio en demanda
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