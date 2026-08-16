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Propiedades residenciales en venta en Altindag, Turquía

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apartamentos
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4 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Altindag, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Altindag, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 15
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Apartamento 4 habitaciones en Altindag, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altindag, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
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Apartamento 4 habitaciones en Altindag, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altindag, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 9
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Altindag, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altindag, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 5
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$101,607
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