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Propiedades residenciales en venta en Mamak, Turquía

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apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$83,710
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Apartamento 1 habitación en Mamak, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mamak, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$42,188
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Apartamento 2 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$62,927
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 5 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 37
Pisos listos para mudarse con vistas a la ciudad en Ankara Los pisos están ubicados en una z…
$269,520
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Apartamento 4 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Número de plantas 37
Pisos listos para mudarse con vistas a la ciudad en Ankara Los pisos están ubicados en una z…
$248,244
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Apartamento 2 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
Apartamento con Vistas a la Ciudad en un Complejo Seguro en Mamak, Ankara Ankara, la capital…
$60,729
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