Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sincan
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sincan, Turquía

;
apartamentos
7
8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 4
Apartamentos nuevos en un complejo boutique en Sincan, Ankara La capital de Turquía, Ankara,…
$115,575
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta en Ankara Sincan Estos elegantes apartament…
$120,808
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Sincan, Turquía
Villa 3 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Número de plantas 1
Villas Independientes de Lujo en un Complejo Seguro en Ankara Sincan Las villas de lujo se u…
$115,575
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 12
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta en Ankara Sincan Estos elegantes apartament…
$89,168
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en venta en la carretera de Estambul en Sincan, Ankara Ankara, la capital de Tu…
$115,575
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/5
Apartamentos en venta en la carretera de Estambul en Sincan, Ankara Ankara, la capital de Tu…
$137,284
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Número de plantas 8
Nuevos apartamentos en un proyecto prestigioso en Yenikent, Sincan Ankara, como capital de T…
$157,626
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sincan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sincan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 71 m²
Número de plantas 49
Complejo residencial – Ankara (city), Ankara, Turquía
$249,803
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir