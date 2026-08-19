Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Cankaya
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Cankaya, Turquía

;
apartamentos
49
casas independientes
16
73 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial en Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe es una d…
$319,456
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial en Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe es una d…
$397,005
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial en Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe es una d…
$150,468
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 44
Apartamentos de lujo dentro de un complejo con concepto de playa en Ankara Ankara, la capita…
$365,753
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 44
Apartamentos de lujo dentro de un complejo con concepto de playa en Ankara Ankara, la capita…
$540,528
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/6
Apartamentos de Lujo de 3 Dormitorios en Ankara con Vista al Bosque La capital de Turquía, A…
$240,749
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Villas con sistema domótico en un complejo residencial en Çayyolu, Ankara Ankara, la capital…
$1,90M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 17/40
Apartamentos con vistas al valle en un proyecto ecológico en Çankaya Ankara El proyecto ecol…
$571,779
Dejar una solicitud
Apartamento en Cankaya, Turquía
Apartamento
Cankaya, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Los nuevos apartamentos están situados en Çankaya, el nuevo centro residencial popular de An…
$819,586
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$198,060
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Número de plantas 44
Apartamentos de lujo con vistas al valle cerca de embajadas Çankaya es uno de los distritos …
$897,022
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Cankaya, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Cankaya, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Capital Marine
$53,065
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Tecnología Smart Home en un Complejo Seguro en Ankara, Turquía Ankara no so…
$605,345
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos en un Complejo Cerrado con Amplias Instalaciones Sociales en Ankara El proyecto…
$166,788
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 38
Apartamentos con Vistas Panorámicas a la Ciudad y al Valle en Çankaya Oran Çankaya, uno de l…
$251,166
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 15
Apartamentos Nuevos con Vista al Valle en Oran, Çankaya, Ankara Estos exclusivos apartamento…
$272,000
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Apartamentos con Tecnología Smart Home en un Complejo Seguro en Ankara, Turquía Ankara no so…
$709,515
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Piso 38/40
Apartamentos con vistas al valle en un proyecto ecológico en Çankaya Ankara El proyecto ecol…
$856,511
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con terraza en Dikmen Öveçler Ankara es una de las ciudades más desarrolladas y…
$184,161
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
Villas Adosadas Cerca de Escuelas y Universidades en Ankara Çankaya Ahlatlıbel Ankara, la ca…
$490,758
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
Apartamentos con terraza en Dikmen Öveçler Ankara es una de las ciudades más desarrolladas y…
$189,952
Dejar una solicitud
Apartamento en Cankaya, Turquía
Apartamento
Cankaya, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Capital Marine
$53,959
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Capital Marine
$131,263
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 22
Apartamentos de Nueva Construcción con Vistas al Valle en Ankara Çankaya Estos apartamentos …
$313,668
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 3
Elegante Villa con Amplio Jardín en Ankara Çayyolu Çankaya es uno de los distritos más grand…
$574,094
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos en venta en un proyecto con amplias instalaciones sociales en Çankaya Ankara Es…
$237,441
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
Apartamentos Nuevos, Amplios y Elegantes en Küçükesat, Çankaya La capital de Turquía, Ankar…
$230,332
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/40
Apartamentos con vistas al valle en un proyecto ecológico en Çankaya Ankara El proyecto ecol…
$307,881
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de lujo con vistas al lago en un complejo con concepto de bosque en Ankara Oran…
$417,839
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo en una Ubicación Privilegiada en Alacaatlı, Çankaya, Ankara La capital, Ankar…
$626,179
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir