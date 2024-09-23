Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 80 m2 en Novita Deluxe complejo.
Novita Deluxe Residence es un complejo residencial de lujo con todas las comodidades, situado en Mahmutlar, a 200 metros del mar, a 10 km del centro de Alanya y a 30 km del aeropuerto internacional de Gazipasa.
Toda la infraestructura necesaria - supermercados, cafés y restaurantes, farmacias, deportes y parques infantiles, ramas bancarias, mercado, etc. - a poca distancia.
El complejo consta de dos bloques de 12 plantas de arquitectura moderna, con 144 apartamentos.
Fecha de terminación: 2023
Infraestructura:
