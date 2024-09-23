Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 80 m2 en Novita Deluxe complejo.

Novita Deluxe Residence es un complejo residencial de lujo con todas las comodidades, situado en Mahmutlar, a 200 metros del mar, a 10 km del centro de Alanya y a 30 km del aeropuerto internacional de Gazipasa.

Toda la infraestructura necesaria - supermercados, cafés y restaurantes, farmacias, deportes y parques infantiles, ramas bancarias, mercado, etc. - a poca distancia.

El complejo consta de dos bloques de 12 plantas de arquitectura moderna, con 144 apartamentos.

Fecha de terminación: 2023

Infraestructura:

Zona verde paisajística

Piscina exterior con toboganes de agua

Piscina para niños

Zona de baño y relajación

Bar de piscina

Servicio de conserjería

Ascensores panorámicos

Restaurante

Piscina cubierta

Gym

Sauna, sala de vapor

Sala de conferencias

TV vía satélite

Internet Wi-Fi

Sala de juegos ( tenis de mesa, billar)

BBQ area, gazebos

Parque infantil

Tribunal de tenis

Caretaker-gardener

Aparcamiento subterráneo

Aparcamiento exterior

Generador de respaldo

Seguridad 24 horas y videovigilancia

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.