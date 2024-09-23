  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$134,003
BTC
1.5939404
ETH
83.5452330
USDT
132 486.8084770
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 27430
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 80 m2 en Novita Deluxe complejo.

Novita Deluxe Residence es un complejo residencial de lujo con todas las comodidades, situado en Mahmutlar, a 200 metros del mar, a 10 km del centro de Alanya y a 30 km del aeropuerto internacional de Gazipasa.

Toda la infraestructura necesaria - supermercados, cafés y restaurantes, farmacias, deportes y parques infantiles, ramas bancarias, mercado, etc. - a poca distancia.

El complejo consta de dos bloques de 12 plantas de arquitectura moderna, con 144 apartamentos.

Fecha de terminación: 2023

Infraestructura:

  • Zona verde paisajística
  • Piscina exterior con toboganes de agua
  • Piscina para niños
  • Zona de baño y relajación
  • Bar de piscina
  • Servicio de conserjería
  • Ascensores panorámicos
  • Restaurante
  • Piscina cubierta
  • Gym
  • Sauna, sala de vapor
  • Sala de conferencias
  • TV vía satélite
  • Internet Wi-Fi
  • Sala de juegos ( tenis de mesa, billar)
  • BBQ area, gazebos
  • Parque infantil
  • Tribunal de tenis
  • Caretaker-gardener
  • Aparcamiento subterráneo
  • Aparcamiento exterior
  • Generador de respaldo
  • Seguridad 24 horas y videovigilancia

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$284,524
Barrio residencial Modern project with rich infrastructure
Alanya, Turquía
de
$165,498
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$348,194
Complejo residencial Apartment in a residential complex in Kestel
Alanya, Turquía
de
$189,665
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$409,874
Está viendo
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$134,003
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial The Voyage Residence Avsallar
Barrio residencial The Voyage Residence Avsallar
Alanya, Turquía
de
$145,300
Año de construcción 2022
Un complejo residencial de la clase Luxury se encuentra en el pintoresco suburbio de Alanya, Avsallar. El edificio de siete pisos cubre un área de 2300 metros cuadrados, en total incluye 49 apartamentos de varios diseños. Los apartamentos están renovados, hay electrodomésticos integrados. Si…
Desarrollador
TURKREALT
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$855,561
La residencia cuenta con un centro comercial, cafeterías y restaurantes, un garaje y un aparcamiento, zonas verdes, zonas deportivas, un baño turco y una sauna, senderos para caminar, una piscina cubierta, un parque infantil, seguridad y videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Balkan Tower
Complejo residencial Balkan Tower
Mahmutlar, Turquía
de
$241,523
Área 57–177 m²
3 objetos inmobiliarios 3
< p > Imagine una casa que está en constante evolución gracias a las inversiones y está creciendo en precio todos los días. Estamos orgullosos de presentar nuestra nueva torre de los Balcanes en un complejo residencial, que se encuentra en la parte más importante de nuestra ciudad en la regi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0 – 70.0
163,134 – 192,265
Apartamentos 2 habitaciones
177.0
419,488
Desarrollador
KurtSafir
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones