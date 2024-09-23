  1. Realting.com
  Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$107,202
;
7
ID: 27435
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.

Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.

Los martes y sábados se celebra un mercado de agricultores en la zona de Mahmutlar.

El complejo tiene una superficie total de 7.200 m2, consta de 2 bloques, 12 plantas, 288 apartamentos.

El complejo es perfecto tanto para residencia permanente como para alquilar todo el año.

Finalización de la construcción - encargada en 2023.

Características principales:

  • Pisos de cerámica y mármol
  • Puertas interiores
  • Puertas de entrada blindadas
  • Acristalamiento panorámico
  • Cocina integrada + encimera de granito
  • Muebles incorporados en baños, lavabo, inodoro suspendido, cabina de ducha
  • Barandillas de aluminio + vidrio en balcones

Infraestructura:

  • Piscina exterior con toboganes de agua
  • Piscina cubierta climatizada
  • Sauna
  • Hamam turco
  • Zona de Recreación
  • Fitness
  • Fútbol, voleibol y campo de tenis
  • Parque infantil
  • Café-bar
  • Recepción
  • Jardín paisajístico
  • Carrera
  • Cámaras CCTV 24/7
  • Aparcamiento
  • Ascensores

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía

