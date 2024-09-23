Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.

Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.

Los martes y sábados se celebra un mercado de agricultores en la zona de Mahmutlar.

El complejo tiene una superficie total de 7.200 m2, consta de 2 bloques, 12 plantas, 288 apartamentos.

El complejo es perfecto tanto para residencia permanente como para alquilar todo el año.

Finalización de la construcción - encargada en 2023.

Características principales:

Pisos de cerámica y mármol

Puertas interiores

Puertas de entrada blindadas

Acristalamiento panorámico

Cocina integrada + encimera de granito

Muebles incorporados en baños, lavabo, inodoro suspendido, cabina de ducha

Barandillas de aluminio + vidrio en balcones

Infraestructura:

Piscina exterior con toboganes de agua

Piscina cubierta climatizada

Sauna

Hamam turco

Zona de Recreación

Fitness

Fútbol, voleibol y campo de tenis

Parque infantil

Café-bar

Recepción

Jardín paisajístico

Carrera

Cámaras CCTV 24/7

Aparcamiento

Ascensores

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.