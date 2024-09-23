Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.
Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.
Los martes y sábados se celebra un mercado de agricultores en la zona de Mahmutlar.
El complejo tiene una superficie total de 7.200 m2, consta de 2 bloques, 12 plantas, 288 apartamentos.
El complejo es perfecto tanto para residencia permanente como para alquilar todo el año.
Finalización de la construcción - encargada en 2023.
Características principales:
Infraestructura:
