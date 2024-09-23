Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.
Apartamento de tres dormitorios (3 + 1) sin muebles 145 m2, en el complejo Sehr-i Oba.
Disposición:
Sehr-i Oba es un complejo residencial de clase, situado en la zona desarrollada de Oba - una de las zonas más populares de Alanya, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y bullicio de la ciudad.
El complejo consta de dos bloques residenciales de 4 plantas, unidos por un territorio de oasis ajardinado y protegido con piscina y un jardín tropical.
Ubicación ideal - muchos restaurantes, cafeterías y tiendas (Metro, Migros, Koctas y Alanyum centro comercial) cercano hospital y paradas de transporte público, distancia al mar 900 metros.
Fecha de terminación: entregada en 2021.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.