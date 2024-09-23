Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

  1. Realting.com
Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Oba, Turquía
$250,966
12
ID: 27358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.

Apartamento de tres dormitorios (3 + 1) sin muebles 145 m2, en el complejo Sehr-i Oba.

Disposición:

  • Cocina separada
  • Sala de estar
  • 3 dormitorios
  • 2 baños
  • 1 balcón acristalado
  • 1 balcón abierto

Sehr-i Oba es un complejo residencial de clase, situado en la zona desarrollada de Oba - una de las zonas más populares de Alanya, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y bullicio de la ciudad.

El complejo consta de dos bloques residenciales de 4 plantas, unidos por un territorio de oasis ajardinado y protegido con piscina y un jardín tropical.

Ubicación ideal - muchos restaurantes, cafeterías y tiendas (Metro, Migros, Koctas y Alanyum centro comercial) cercano hospital y paradas de transporte público, distancia al mar 900 metros.

Fecha de terminación: entregada en 2021.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Piscina para niños
  • Indoor y parques infantiles al aire libre
  • Sauna
  • Gym
  • Jardín bien cuidado
  • Zona de barbacoa
  • Gazebo
  • Aparcamiento exterior
  • videovigilancia las 24 horas

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Oba, Turquía

