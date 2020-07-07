  1. Realting.com
  Complejo residencial Dandara

Complejo residencial Dandara

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$84,268
;
11
ID: 27382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Una atractiva oportunidad de inversión! Rendimiento: del 6% anual!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo! ¡Electrodomésticos!

Dandara Layan es un apartamento en Phuket con un rendimiento de 6% al año y un ecosistema único a 1 km de Layan Beach!

Servicios: cuerpos de agua con una superficie total de ~ 2700 m2, piscinas, zonas verdes, deportes y zonas de juegos, gimnasio, spa, mini-golf, club infantil, coworking, tiendas, cafeterías y restaurantes, aparcamiento, ascensores, seguridad, distribuidores de recepción.

Ubicación:
- Distrito de Bang Tao en el noroeste de Phuket, a 1 km de Layan Beach;
Cerca: Laguna Phuket, campos de golf, restaurantes y infraestructura de balnearios;
- al aeropuerto de Phuket - unos 30 minutos en coche.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Complejo residencial Dandara
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$84,268
