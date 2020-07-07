Complejo residencial Dandara

¡Una atractiva oportunidad de inversión! Rendimiento: del 6% anual!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo! ¡Electrodomésticos!
Dandara Layan es un apartamento en Phuket con un rendimiento de 6% al año y un ecosistema único a 1 km de Layan Beach!
Servicios: cuerpos de agua con una superficie total de ~ 2700 m2, piscinas, zonas verdes, deportes y zonas de juegos, gimnasio, spa, mini-golf, club infantil, coworking, tiendas, cafeterías y restaurantes, aparcamiento, ascensores, seguridad, distribuidores de recepción.
Ubicación:
- Distrito de Bang Tao en el noroeste de Phuket, a 1 km de Layan Beach;
Cerca: Laguna Phuket, campos de golf, restaurantes y infraestructura de balnearios;
- al aeropuerto de Phuket - unos 30 minutos en coche.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.