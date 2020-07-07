Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

  1. Realting.com
de
$240,543
29/1/26
$240,543
13/6/24
$141,185
;
22
ID: 19957
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/1/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Русский Русский

¡Inversión! ¡Ingresos del 7%!

¡Instalación!

Mobiliario incluido en el precio

Hermosa vista del mar!

AYANA Heights está rodeado de parques nacionales y vegetación tropical, cerca de la famosa playa Bang Tao. Es un paraíso aislado con fácil acceso a todas las comodidades de la ciudad.

Instalaciones: 3 piscinas y cascadas, biblioteca de coworking, parque infantil, sala infantil, gimnasio, sauna, vestíbulo.

Ubicación:

- Layan Beach, 3 minutos.

- Laguna Phuket, 5 minutos;

- Campo de golf Laguna, 5 minutos;

- Avenida Barco, 10 minutos.

- Porto de Phuket, 10 minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
de
$240,543
