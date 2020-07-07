Complejo residencial Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Radisson Blu está situado entre exclusivos complejos hoteleros de lujo, en la frontera con el Parque Nacional Sirinat, y Layan Beach está a 350 metros.

A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el club de elite Laguna Golf.

Fase 1 (vendido): complejo hotelero operativo Laya Resort 5*

Fase 2 (en venta): Radisson Blu hotel, que consta de tres edificios de 7 plantas

El proyecto ofrece a los inversores:

🟦Bajo administración - Radisson Blu durante 15+10 años.

🟦5 años de renta garantizada de 6% anual.

🟦Relación de la piscina de alquiler de ingresos netos 70% al propietario, 30% a la empresa de gestión.

Período de devolución de 5 a 7 años

Crecimiento de capitalización hasta un 50% en 5 años

Rendimiento previsto hasta un 17% anual

🟦El programa de alquiler permite al propietario utilizar la unidad durante hasta 4 semanas al año.

Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, lo que significa que usted no perderá el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y su ingreso está garantizado.

Venta:

Estudio - 25 m2

Unidades de un dormitorio - 35 m2 y 50 m2

Unidades de dos y tres dormitorios - 70 m2 y 75 m2

Edificio G: 209 unidades • Edificio H: 230 unidades • Edificio I: 94 unidades.

🟦Todas las residencias se entregan "llave" - con muebles, electrodomésticos, textiles y platos.

Derechos de propiedad:

Freehold

Depósito - 30+30+30

Pago de baja 30%

Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2026.

Infraestructura:

Restaurantes y bares

Gimnasio

Coworking

Lobby

Piscinas y zonas de recreación

Wellness & SPA

Parque infantil para diferentes edades

Animación

Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.