Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

¡Inversión! ¡Ingresos del 7%!

¡Instalación!

Mobiliario está incluido en el precio!

Hermosa vista del mar!

AYANA Heights está rodeado de parques nacionales y vegetación tropical, cerca de la famosa playa Bang Tao. Es un paraíso aislado con fácil acceso a todas las comodidades de la ciudad.

Instalaciones: 3 piscinas y cascadas, biblioteca de coworking, parque infantil, sala infantil, gimnasio, sauna, vestíbulo.

Ubicación:

- Layan Beach, 3 minutos.

- Laguna Phuket, 5 minutos;

- Campo de golf Laguna, 5 minutos;

- Avenida Barco, 10 minutos.

- Porto de Phuket, 10 minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso