AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Tailandia
$194,002
15
ID: 33040
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Русский Русский

¡Inversión! ¡Ingresos del 7%!
¡Instalación!
Mobiliario está incluido en el precio!
Hermosa vista del mar!
AYANA Heights está rodeado de parques nacionales y vegetación tropical, cerca de la famosa playa Bang Tao. Es un paraíso aislado con fácil acceso a todas las comodidades de la ciudad.
Instalaciones: 3 piscinas y cascadas, biblioteca de coworking, parque infantil, sala infantil, gimnasio, sauna, vestíbulo.
Ubicación:
- Layan Beach, 3 minutos.
- Laguna Phuket, 5 minutos;
- Campo de golf Laguna, 5 minutos;
- Avenida Barco, 10 minutos.
- Porto de Phuket, 10 minutos.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Choeng Thale, Tailandia

Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Tailandia
de
$194,002
