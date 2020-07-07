Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

¡Inversión! ¡Ingresos del 7%!
¡Instalación!
Mobiliario está incluido en el precio!
Hermosa vista del mar!
AYANA Heights está rodeado de parques nacionales y vegetación tropical, cerca de la famosa playa Bang Tao. Es un paraíso aislado con fácil acceso a todas las comodidades de la ciudad.
Instalaciones: 3 piscinas y cascadas, biblioteca de coworking, parque infantil, sala infantil, gimnasio, sauna, vestíbulo.
Ubicación:
- Layan Beach, 3 minutos.
- Laguna Phuket, 5 minutos;
- Campo de golf Laguna, 5 minutos;
- Avenida Barco, 10 minutos.
- Porto de Phuket, 10 minutos.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso