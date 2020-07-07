Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

¡La inversión es un objeto atractivo!
Moderno apartamento con renta garantizada hasta 11,5%!
¡Instalación!
Playa, 850m!
CAPRI RESIDENCIA complejo residencial en el corazón de la vida de la isla, en uno de los lugares más buscados en la isla.
Instalaciones: vestíbulo, piscina, bar piscina, zonas de recreación, fitness, parque infantil, aparcamiento.
Ubicación:
Catch Beach Club, 850 m
- playa, 850m; - Mall Porto de Phuket,5km. ;
- Calle comercial Boat Avenue, a 3 km.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El costo se indica a partir de 04.06.2024. * El coste puede variar dependiendo del curso