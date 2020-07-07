  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

Complejo residencial CAPRI RESIDENCE

Ban Bang Thao, Tailandia
de
$151,875
27/1/26
$151,875
3/6/24
$128,187
;
7
ID: 19872
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Pueblo
    Ban Bang Thao

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Русский Русский

¡La inversión es un objeto atractivo!

Moderno apartamento con renta garantizada hasta 11,5%!

¡Instalación!

Playa, 850m!

CAPRI RESIDENCIA complejo residencial en el corazón de la vida de la isla, en uno de los lugares más buscados en la isla.

Instalaciones: vestíbulo, piscina, bar piscina, zonas de recreación, fitness, parque infantil, aparcamiento.

Ubicación:

Catch Beach Club, 850 m

- playa, 850m; - Mall Porto de Phuket,5km. ;

- Calle comercial Boat Avenue, a 3 km.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El costo se indica a partir de 04.06.2024. * El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Ban Bang Thao, Tailandia

Está viendo
Complejo residencial CAPRI RESIDENCE
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$151,875
