  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
9
ID: 27566
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 001140
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 6/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Pueblo
    Ban Bang Thao

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!

Un moderno complejo residencial situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.

El complejo consta de cuatro edificios, incluye 614 apartamentos, de 40 m2 a 140 m2, incluyendo estudios, apartamentos con uno, dos y tres dormitorios.

El complejo tiene todo para una vida cómoda y descansar, y en las inmediaciones - tiendas, restaurantes, cafés y atracciones populares de Phuket.

Fecha final: 1o trimestre de 2028.

Infraestructura:

  • Piscinas
  • Gimnasio
  • Zona de yoga
  • Zonas de trabajo
  • Sala de juegos
  • Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Ban Bang Thao, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
