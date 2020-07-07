Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!
Un moderno complejo residencial situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.
El complejo consta de cuatro edificios, incluye 614 apartamentos, de 40 m2 a 140 m2, incluyendo estudios, apartamentos con uno, dos y tres dormitorios.
El complejo tiene todo para una vida cómoda y descansar, y en las inmediaciones - tiendas, restaurantes, cafés y atracciones populares de Phuket.
Fecha final: 1o trimestre de 2028.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.