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Villas con piscina en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
52
Altea
110
La Nucía
71
Villajoyosa
13
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50 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa de grandes dimensiones con terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista …
$676,158
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Una casa concebida para compartir, acogedora y luminosa, en una de las zonas más exclusivas …
$2,60M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Área 125 m²
Rodeado de pinos y custodiada por el Monte de Ponoig, el Residencial Polop Hills te ofrece l…
$562,766
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Chalet adosado premium con piscina privada, gran terraza en la azotea y un sótano con hermos…
$526,617
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
$637,566
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Impresionante villa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea, sótano, rodeada …
$709,327
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,91M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 338 m²
Gran villa con piscina, terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicadas frente …
$805,400
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Villa superior con piscina privada, precioso jardín e impresionantes vistas al mar y a Benid…
$1,22M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,89M
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con piscina privada. Gran jardín, grandes terrazas enclavadas en una zon…
$3,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de lujo en una ubicación privilegiada que cuenta con una piscina y una gran …
$809,022
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Villa 5 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Villa elegante lista para llaves con dormitorios con vistas al mar, piscina privada y hermos…
$1,01M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
Villa espectacular con impresionantes vistas al mar, piscina privada y terraza soleada situa…
$2,53M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Área 125 m²
Rodeado de pinos y custodiada por el Monte de Ponoig, el Residencial Polop Hills te ofrece l…
$551,042
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
Exquisita villa situada en una zona privilegiada cerca de Benidorm con piscina privada, gara…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de lujo con amplias terrazas e impresionantes vistas al mar, ubicada en una …
$2,45M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Villa premium llave en mano con piscina privada, gran jardín, grandes terrazas e increíbles …
$1,04M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Lujosa villa con piscina privada, gran jardín y hermosas vistas al mar en una zona residenci…
$554,202
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Villa 9 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Número de plantas 1
Villa espaciosa, lista para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al mar y p…
$1,31M
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 2
Villa excepcional con vistas panorámicas al mar y a la montaña, piscina privada y un amplio …
$572,299
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Moderna villa de una sola planta con piscina, terraza en la azotea e impresionantes vistas a…
$624,145
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Impresionante chalet adosado medio con gran terraza en la azotea, rodeado de naturaleza y ce…
$559,024
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Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 379 m²
Increíble villa con terraza solarium, piscina comunitaria, pista de pádel e increíbles vista…
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Impresionante villa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea, rodeada de natur…
$589,537
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Villa 6 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villa moderna de lujo con amplias habitaciones, piscina privada, maravillosa terraza e impre…
$636,570
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Área 244 m²
Ubicado en un enclave privilegiado de la Costa Blanca, este nuevo proyecto residencial te co…
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
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con Vistas al mar
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