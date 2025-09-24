Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
37
Altea
138
La Nucía
95
Villajoyosa
9
Villa Borrar
Eliminar
116 propiedades total found
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Varios modelos de diferentes tipologías, vivienda…
$866,910
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 880 m²
Si usted está buscando una amplia casa familiar, esta oferta está hecha para usted. La casa,…
$1,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 553 m²
Villa de lujo en Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca La vivienda cuenta con 4 dormitorios, 5 …
$2,62M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Villa de clase premium en Benidorm, área 308 m2 - JPC118180 4 dormitorios, 2 baños. Área de …
$754,119
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 517 m²
Villa de lujo en la Sierra de Altea, Costa Blanca Norte En la Sierra de Altea, con unas impr…
$2,28M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 655 m²
Villa en Finestrat se encuentran en la lujosa urbanización Sierra Cortina Resort. Donde …
$3,08M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 299 m²
Casa VIP con piscina privada en Benidorm - JPC118178 3 habitaciones, 2 baños. Área de alfomb…
$726,674
Dejar una solicitud
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa en venta en Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PARCELA: 800m2 CASA: 200 m2 con…
$850,553
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Villas en venta en Alfaz del Pi, Costa Blanca Esta vivienda de estilo ibicenco con 3 dormito…
$732,784
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 viviendas independientes de diseño vang…
$860,367
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Está construyendo 12 villas de lujo con piscina propia y aparcamiento privado en las parcela…
$1,26M
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa situada en la zona céntrica del Albir, cerca de todos los servicios y a tan solo 900 m…
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 viviendas independientes de diseño vang…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa en venta en Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PARCELA: 600m2 CASA: 150m2 con…
$708,795
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Varios modelos de diferentes tipologías, vivienda…
$463,443
Dejar una solicitud
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Increíble chalet con muchos espacios ubicada en una zona tranquila de La Nucia. Esta…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 434 m²
Villa de lujo en Alfaz del Pi, Costa Blanca Una vivienda única situada en un entorno tranqui…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Villa premium en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Vivienda unifamiliar en la exclusiv…
$1,91M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Villa de lujo está situada en Golf Bahia, una tranquila zona residencial entre el campo y la…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
El nuevo residencial en la Costa Blanca en una zona tranquila, bien comunicada y cerca de Be…
$645,951
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Espaciosa villa cerca del centro del Albir, situada en una zona tranquila cerca de todos los…
$808,894
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NOTAR
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo en venta en Finestrat, Costa Blanca 4 dormitorios, 3 baños completos y un aseo…
$817,731
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Situado al pie de una montaña, Polop ofrece un estilo de vida tranquilo rodeado de naturalez…
$443,524
Dejar una solicitud
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Un lugar mágicamente ubicado entre la montaña y e…
$648,820
Dejar una solicitud
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Una gran Villa de una sola planta en el centro de Albir. Si está buscando una villa con t…
$756,968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Lujoso retiro junto al mar: villa de 4 dormitorios con vistas espectaculares Descubra una…
$911,694
Dejar una solicitud
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa en la Sierra de Altea, Costa Blanca Una magnifica vivienda con 4 dormitorios y 5 baños…
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Preciosas villas en venta en Polop, Costa Blanca, Alicante Unas maravillosas viviendas en pa…
$594,297
Dejar una solicitud
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Preciosas villas en venta en Polop, Costa Blanca, Alicante Unas maravillosas viviendas en pa…
$621,558
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir