Villas con Terraza en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
37
Altea
138
La Nucía
95
Villajoyosa
9
241 propiedad total found
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Se vende fantástico chalet independiente en El Albir. Una casa en la que desea quedarse para…
$1,72M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Casas modernas a eligir directo del promotor en zona nueva de Finestrat. Vistas al mar y la …
$465,240
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Preciosa casa de tres plantas en una zona tranquila de La Nucia. La planta principal dispone…
$523,422
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Las villas independientes están situadas en un entorno natural privilegiado a escasos metros…
$837,991
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Villas en venta en Finestrat, Costa Blanca Varios modelos de diferentes tipologías, vivienda…
$866,910
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Se concibe como un espacio completamente transitable, con recorridos interiores y exteriores…
$872,907
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$485,491
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 553 m²
Villa de lujo en Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca La vivienda cuenta con 4 dormitorios, 5 …
$2,62M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Casa en estilo clasico en una zona privilegiada de Finestrat. Parcela  de 700m2 con piscina,…
$612,729
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Espectacular Residencia en Altea Hills con Vistas al Mar y a la Montaña. Esta exclusiva prop…
$1,11M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Villas exclusivas en Alfaz del Pi, Costa Blanca Un residencial compuesto por 12 viviendas…
$648,820
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 517 m²
Villa de lujo en la Sierra de Altea, Costa Blanca Norte En la Sierra de Altea, con unas impr…
$2,28M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Villa única en venta en Alfaz del Pi. La propiedad se encuentra en una zona verde, y por lo …
$1,86M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 655 m²
Villa en Finestrat se encuentran en la lujosa urbanización Sierra Cortina Resort. Donde …
$3,08M
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa en venta en Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PARCELA: 800m2 CASA: 200 m2 con…
$850,553
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Vivienda en venta en la urbanización Bello Horizonte de La Nucia - chalet de tres plantas (3…
$1,01M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Villas en venta en Alfaz del Pi, Costa Blanca Esta vivienda de estilo ibicenco con 3 dormito…
$732,784
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 335 m²
Chalets de lujo de 3 dormitorios cerca de Benidorm. Chalets de lujo de 3 dormitorios en una …
$1,15M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Nueva construcción en completamente zonas verdes, creando una armonía espacial que se fusion…
$1,22M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 viviendas independientes de diseño vang…
$860,367
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
La villa se encuentra en la zona “Entre Naranjos y Flores” de Alfaz del Pi. Es una villa de …
$1,74M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Casa rústica ubicada en zona tranquila, alrededor de naturaleza, buen acceso a carretera, qu…
$412,101
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 462 m²
Un nuevo proyecto de 10 villas de moderno diseño, en un entorno natural con vistas al mar y …
$692,506
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Está construyendo 12 villas de lujo con piscina propia y aparcamiento privado en las parcela…
$1,26M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas en Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca 30 viviendas independientes de diseño vang…
$1,05M
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Amplios chalets modernos de 2 y 3 dormitorios cerca de Benidorm. Chalets de lujo entre el ma…
$447,771
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 216 m²
Hermosa casa con vistas al mar en Finestrat - PG1110241 5 dormitorios, 4 baños. Área de alfo…
$710,156
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Proponemos una nueva villa estilo Moderno en  zona Sierra Cortina, vigilancia 24hr con las v…
$1,19M
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa en venta en Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PARCELA: 600m2 CASA: 150m2 con…
$708,795
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Las villas independientes están situadas en un entorno natural privilegiado a escasos metros…
$579,610
