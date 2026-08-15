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Villas en la montaña en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
52
Altea
110
La Nucía
71
Villajoyosa
13
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49 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa de grandes dimensiones con terraza en la azotea, piscina comunitaria, pista …
$676,158
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Villa de Lujo con 5 Dormitorios y Vistas al Mar en Finestrat Ubicada en la zona de Benidorm–…
$960,778
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$1,28M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
VAT
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Fantasticas villas de lujo en construcción en La Nucia. El residencial es una reciente prom…
$1,28M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
¡Descubre esta exclusiva promoción de villas en Finestrat! Un proyecto único que combina ele…
$738,266
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 259 m²
Una nueva urbanización en Polop (Costa Blanca), con entrega de las primeras viviendas en Ver…
$585,953
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Villa key ready: Lujo Moderno con Sótano y Solarium - Villa moderna de 202 m² en parcela de …
$805,698
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Villa superior con piscina privada, precioso jardín e impresionantes vistas al mar y a Benid…
$1,22M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Exclusiva villa sobre plano en Finestrat, en la prestigiosa Sierra Cortina, una ubicación pr…
$1,39M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Elegantes Villas Cerca de Campos de Golf en Polop Alicante Polop es una localidad de la prov…
$542,953
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con piscina privada. Gran jardín, grandes terrazas enclavadas en una zon…
$3,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 398 m²
Número de plantas 2
Espaciosa villa de lujo en una ubicación privilegiada que cuenta con una piscina y una gran …
$809,022
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Oportunidad exclusiva: Villa de lujo en esquina en Finestrat. Vivienda de segunda mano con m…
$1,44M
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
Exquisita villa situada en una zona privilegiada cerca de Benidorm con piscina privada, gara…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1
Villas elegantes con vistas panorámicas al mar y a la montaña en Finestrat Descubra estas ex…
$723,998
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
¡Increíble oportunidad! Este nuevo proyecto en Finestrat ofrece lujosas villas con entrega e…
$824,300
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Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Villas Modernas de 3 y 4 Dormitorios en Zona Tranquila de Polop Costa Blanca Ubicado en una …
$724,027
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de lujo con amplias terrazas e impresionantes vistas al mar, ubicada en una …
$2,45M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Nos complace presentar esta exclusiva propiedad que ofrece una experiencia residencial incom…
$666,374
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Villa 9 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Número de plantas 1
Villa espaciosa, lista para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al mar y p…
$1,31M
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
VYM Canarias le complace ofrecer a la vente este proyecto de obra nueva exclusivo y innova…
$996,713
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Las Villas es un conjunto exclusivo de chalets independientes en Finestrat, a pocos minutos …
$843,948
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Villa 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 2
Villa excepcional con vistas panorámicas al mar y a la montaña, piscina privada y un amplio …
$572,299
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Villa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Moderna villa de una sola planta con piscina, terraza en la azotea e impresionantes vistas a…
$624,145
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Obra nueva en Sierra Cortina ! Parcela de 547 m² Vivienda moderna con 244 m² construidos …
$1,02M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Chalet de 107 m2 con 362 m2 de parcela y piscina privada. Vivienda amplia y luminosa de 3 do…
$871,967
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Villas Monte Ponoig: 18 Hogares de Lujo en Dos Plantas con Certificación Energética Clase A …
$695,249
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
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