Villas con Jardín en venta en La Marina Baja, Španjolska

Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Residencial de obra nueva de 22 villas situado en Finest…
$773,332
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusivas villas de nueva construcción con piscina privada en La Nucía, cerca de Benidorm …
$1,52M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Se vende fantástico chalet independiente en El Albir. Una casa en la que desea quedarse para…
$1,72M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 880 m²
Si usted está buscando una amplia casa familiar, esta oferta está hecha para usted. La casa,…
$1,73M
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Espectacular Residencia en Altea Hills con Vistas al Mar y a la Montaña. Esta exclusiva prop…
$1,11M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Modernas villas de una sola planta con piscina privada en Finestrat: la tranquilidad se une …
$715,831
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Villas modernas en venta en el corazón de la Costa Blanca, Alicante Descubra una impresiona…
$822,882
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Villa única en venta en Alfaz del Pi. La propiedad se encuentra en una zona verde, y por lo …
$1,86M
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Vivienda en venta en la urbanización Bello Horizonte de La Nucia - chalet de tres plantas (3…
$1,01M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
La villa se encuentra en la zona “Entre Naranjos y Flores” de Alfaz del Pi. Es una villa de …
$1,74M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Casa rústica ubicada en zona tranquila, alrededor de naturaleza, buen acceso a carretera, qu…
$412,101
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Está construyendo 12 villas de lujo con piscina propia y aparcamiento privado en las parcela…
$1,26M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN ALFAZ DEL PI Urbanización privada de Obra Nueva de 12 villas con pi…
$955,223
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Residencial de obra nueva de 9 villas en Finestrat, en S…
$1,01M
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 998 m²
VILLA DE LUJO EN FINESTRAT CON VISTAS AL MAR Villa de lujo de nueva construcción con vistas…
$4,67M
Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Maravillosa finca rústica sita en la zona baja del Rincón de Loix, con superficie de 500 m2 …
$1,63M
Villa 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Situado al pie de una montaña, Polop ofrece un estilo de vida tranquilo rodeado de naturalez…
$443,524
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Chalets de Nueva Construcción en Polop, Alicante Vida moderna rodeada de naturaleza Descubr…
$737,821
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 348 m²
Villas de Obra Nueva en Finestrat – Lujo, Naturaleza y Vistas al Mar Exclusivo Residencial …
$781,581
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
PAREADOS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Residencial de obra nueva de adosados y pareados en Sie…
$640,266
Villa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Lujoso retiro junto al mar: villa de 4 dormitorios con vistas espectaculares Descubra una…
$911,694
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
La propiedad se encuentra en una zona tranquila de Alfaz del Pi, pero a solo unos minutos de…
$697,162
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Residencial de obra nueva de villas independientes en Sierra Cortina, Finestrat. Viviendas …
$1,01M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Casa moderna en una zona tranquila de Albir. Parcela con piscina, BBQ,  terraza abierta y zo…
$683,220
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN BALCON DE FINESTRAT Villas modernas de nueva construcción en Balco…
$798,123
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
El residencial Catalina ha sido meticulosamente diseñado para capturar la belleza de Sierra …
$690,014
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Villas modernas en venta en el corazón de la Costa Blanca, Alicante Descubra una impresiona…
$676,906
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
SEAVIEW 5 se encuentra en la Sierra Cortina, un oasis de naturaleza que ha conservado sus cu…
$971,837
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
MEDITERRANEO EN ESTADO PURO, DENTRO Y FUERA DE TU HOGAR A medio camino entre el Pico del L…
$594,642
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Esta villa única ofrece una maravillosa interacción entre el confort moderno y un toque de d…
$756,519
