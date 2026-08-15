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Adosados con piscina en Venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
4
La Nucía
21
Villajoyosa
5
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16 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Beautiful townhouse with private gardens, expansive outdoor living areas, resort swimming po…
$490,085
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 158 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$708,372
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$732,617
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 138 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$660,585
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TekceTekce
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 124 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$589,139
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 145 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$702,164
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$730,860
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$732,031
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 145 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$704,507
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 138 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$664,099
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Cautivadora casa adosada de estilo jardín con amplias zonas verdes, vida fluida entre interi…
$494,153
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Adosado moderno que ofrece vistas panorámicas, amplia terraza, jardín privado, piscinas y el…
$639,994
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 175 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$800,549
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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