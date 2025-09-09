Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados cerca del club de golf en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Lujosa casa adosada en Villajoyosa, a la playa 170 m - QUA8646 3 dormitorios, 4 baños. Área …
$526,104
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Moderna casa nueva en Villajoyosa, Costa Blanca, España - QUA8647 2 dormitorios, 3 baños. Ár…
$338,985
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
