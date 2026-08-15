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Adosados en la montaña en Venta en La Marina Baja, Španjolska

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Benidorm
4
La Nucía
21
Villajoyosa
5
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Tu Oasis en Sierra Cortina! Nueva promoción de obra nueva en Finestrat, Adosados del promoto…
$617,632
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Villas Elegantes de 3 Dormitorios con Jardines Privados en Sierra Cortina Finestrat Ubicadas…
$629,782
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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