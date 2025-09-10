Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Terraza en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
5
La Nucía
11
Villajoyosa
8
19 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Se vende dúplex en primera línea de playa de Poniente en Benidorm Paseo Tamarindos, en cuya …
$1,92M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Сhalet adosado  en Polop de 89 m2 construidos en una parcela de 200 m2 con increíbles vistas…
$213,642
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 2 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Precioso adosado en la urbanizacion cerrada con piscina y zonas comunes. Polop. 2 dormitorio…
$249,321
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Un conjunto de chalets de una y dos plantas que cuenta con jardín privado, amplias terrazas …
$651,771
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Casa modernizada bellamente presentada ubicada en la urbanización de Residents Park Cautivad…
$204,966
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Vivienda adosada de obra nueva se encontrará ubicada en la exclusiva Urbanización Sierra Cor…
$576,119
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Bonita casa adosada con hermosas vistas en la Nucía. Sobre una superficie construida de 16…
$487,664
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El Aster Residencial es un complejo privado situado a sólo 100 metros del mar en la ciudad s…
$322,009
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Fantástica casa adosada de dos plantas ubicada dentro de un complejo residencial con jardine…
$659,435
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Viviendas de 3 dormitorios con 2 baños, amplias terrazas y solarium. Piscina y plaza de apar…
$447,300
Adosado Adosado 2 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Un conjunto de chalets de una y dos plantas que cuenta con jardín privado, amplias terrazas …
$517,925
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 94 m²
VILLAS PAREADAS DE OBRA NUEVA EN POLOP Preciosas villas pareadas en Polop con vistas al mar…
$302,533
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
La comunidad consta de 6 viviendas y ofrece una tentadora piscina de agua salada y una agrad…
$367,637
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Este proyecto de lujo de estilo moderno está ubicado en uno de los rincones más exclusivos d…
$1,36M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Este lujoso proyecto de estilo contemporáneo se encuentra en uno de los rincones más exclusi…
$943,494
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
$406,128
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Adosado en Albir en una zona muy tranquila, a solo 1 km. del centro, es una zona residencial…
$387,158
