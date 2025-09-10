Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Jardín en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
5
La Nucía
11
Villajoyosa
8
11 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
El complejo residencial consta de 39 contiguos 2/ 3/ 4 casas de habitación. Un nuevo product…
$214,726
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN POLOP Adosados y villas pareadas modernas de obra nueva con varia…
$569,136
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Bonita casa adosada con hermosas vistas en la Nucía. Sobre una superficie construida de 16…
$487,664
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El Aster Residencial es un complejo privado situado a sólo 100 metros del mar en la ciudad s…
$322,009
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Fantástica casa adosada de dos plantas ubicada dentro de un complejo residencial con jardine…
$659,435
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Una promoción village de diseño y construcción contemporánea donde disfrutar del clima, con …
$522,580
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 94 m²
VILLAS PAREADAS DE OBRA NUEVA EN POLOP Preciosas villas pareadas en Polop con vistas al mar…
$302,533
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Este proyecto de lujo de estilo moderno está ubicado en uno de los rincones más exclusivos d…
$1,36M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
$406,128
Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
