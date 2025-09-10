Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con garaje en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Bonita casa adosada con hermosas vistas en la Nucía. Sobre una superficie construida de 16…
$487,664
Adosado Adosado 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
En el Albir, prestigioso y selecto enclave ubicado entre Altea y Benidorm, ofrecemos un magn…
$773,978
