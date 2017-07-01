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AMBER STAR REAL ESTATE

Portugal, Oporto
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2008
En la plataforma
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5 años 9 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Portugues, Українська
Página web
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www.amberstar.com
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Sobre la agencia

Somos una empresa inmobiliaria que opera en el mercado de ventas inmobiliarias. Con un estándar de seriedad en la prestación de servicios inmobiliarios, busca llevar a cabo un buen negocio con eficiencia, por lo tanto, tranquilidad a sus clientes. Creado originalmente para vender bienes raíces a los medios con las necesidades de nuestros clientes a lo largo de los años han ampliado sus actividades en todo el país. Nuestro personal está compuesto por profesionales experimentados con amplios conocimientos para sugerir las mejores alternativas. Además, tenemos un sistema completamente computadorizado, que permite una mayor flexibilidad en la investigación y adaptación del perfil de la propiedad a las solicitudes de clientes.

Servicios

Trabajo individual con cada cliente en territorio portugués Consultoría sobre las inversiones y/o compra de las propiedades comerciales o residenciales Accesorio completo en cada etapa del acuerdo en ruso, chino, portugués, polaco, entre otros idiomas Ayuda de crédito Formalización de la compra y venta de papeleo “TurnKey” Buscar asistencia de los arrendatarios para alquilar la propiedad comprada Apoyo legal del acuerdo

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Complejo residencial Ferreira Cardoso
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Complejo residencial Ferreira Cardoso
Oporto, Portugal
de
$228,296
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 47–383 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo moderno con magníficos acabados, combina características simples y modernas. Está siendo renovado y se encuentra cerca del centro histórico de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo de apartamentos ofrece todas las comodidades y comodidades n…
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
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Complejo residencial Loja Bijou
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Oporto, Portugal
de
$247,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Área 69–290 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Complejo residencial en un edificio histórico, que es uno de los más interesantes de la ciudad de Oporto. El complejo consta de tres edificios de varios tipos ( A / B / C ), que combinan un magnífico ejemplo de arquitectura al estilo de Modeón y la arquitectura del palacio de principios del …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
76.8
480,580
Apartamentos 3 habitaciones
156.0 – 271.4
885,889 – 1,47M
Apartamentos 4 habitaciones
290.0
1,51M
Tienda
69.0
358,988
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
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Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
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Complejo residencial Infinity
Lisboa, Portugal
de
$831,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 26
Área 161–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Este impresionante desarrollo se encuentra en Lisboa, una región con una vista increíble, insertada en una buena región, rodeada de servicios públicos, comercio, transporte y entretenimiento, con vistas a la ciudad y sus encantos!LOCALIZACIÓN Y ACCESIBILIDADSe encuentra en Campolide, una zon…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
161.0
909,050
Apartamentos 2 habitaciones
184.0
1,66M
Apartamentos 3 habitaciones
255.0
1,89M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
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Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
Barrio residencial Riverside Square
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Barrio residencial Riverside Square
Marvila, Portugal
de
$547,885
Año de construcción 2023
Área 71–192 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Condominio cerrado ubicado a orillas del río Teju, que consta de 8 bloques de apartamentos modernos y de alta calidad. La zona tranquila en la que se encuentran los apartamentos es moderna, alberga unas 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. También está a poca distancia …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
631,124
Apartamentos 2 habitaciones
154.0
1,16M
Apartamentos 3 habitaciones
192.0
1,37M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
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Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
Barrio residencial Riverside Urban
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Barrio residencial Riverside Urban
Marvila, Portugal
de
$350,646
Año de construcción 2023
Área 177 m²
1 objeto inmobiliario 1
Edificios únicos en un nuevo barrio en el paseo marítimo con una ubicación privilegiada. En una zona tranquila y moderna hay alrededor de 120 tiendas, un mercado, un gimnasio y otros servicios. A solo unos minutos del centro de Lisboa, el aeropuerto, el parque de naciones y el centro crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
177.0
1,30M
Agencia
AMBER STAR REAL ESTATE
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Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios en Portugal. Seleccionamos propiedades basadas en sus necesidades, incluyendo encontrar instalaciones fuera del mercado, evaluar el estado de los objetos por más de 10 parámetros: calidad y amistad ambiental, estado de las redes de ingenie…
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