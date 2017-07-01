AMBER STAR REAL ESTATE

Somos una empresa inmobiliaria que opera en el mercado de ventas inmobiliarias. Con un estándar de seriedad en la prestación de servicios inmobiliarios, busca llevar a cabo un buen negocio con eficiencia, por lo tanto, tranquilidad a sus clientes. Creado originalmente para vender bienes raíces a los medios con las necesidades de nuestros clientes a lo largo de los años han ampliado sus actividades en todo el país. Nuestro personal está compuesto por profesionales experimentados con amplios conocimientos para sugerir las mejores alternativas. Además, tenemos un sistema completamente computadorizado, que permite una mayor flexibilidad en la investigación y adaptación del perfil de la propiedad a las solicitudes de clientes.
Trabajo individual con cada cliente en territorio portugués Consultoría sobre las inversiones y/o compra de las propiedades comerciales o residenciales Accesorio completo en cada etapa del acuerdo en ruso, chino, portugués, polaco, entre otros idiomas Ayuda de crédito Formalización de la compra y venta de papeleo “TurnKey” Buscar asistencia de los arrendatarios para alquilar la propiedad comprada Apoyo legal del acuerdo