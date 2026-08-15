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Casas de campo en venta en Portugal

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Casa de campo en Portimao, Portugal
Casa de campo
Portimao, Portugal
Situado en la encantadora ciudad de Portimão, esta hermosa propiedad está esperando a su nue…
$371,670
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International real estate agency Habita
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Casa de campo 4 habitaciones en Oliveira de Azemeis, Portugal
Casa de campo 4 habitaciones
Oliveira de Azemeis, Portugal
Dormitorios 4
Área 471 m²
Fantástica granja en Oliveira de Azeméis, con 59.100 m2 en Oliveira de Azeméis.Compuesta de …
$5,76M
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