Portugal, Arroios
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
2 años 7 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Portugues
Sobre la agencia

Portugal-IN fue fundada en 2018 por Moshik Cohen (Adv.) y la Sra. Lia Israeli Nachmani.

El trabajo temprano de la empresa en Portugal consistía principalmente en iniciar transacciones inmobiliarias y vender apartamentos a locales en el centro de Oporto.

En 2021 la empresa extendió su actividad a Lisboa.

El concepto: Apartamentos de propiedad del cliente gestionados por Hoteliers

Portugal-IN surgió con un concepto único, designado para los inversores israelíes y otros extranjeros: el inversionista compra un apartamento registrado a su nombre en el registro de tierras de Portugal, mientras que el lugar está dirigido por hoteleros que lo alquilan vía AirBNB para obtener el máximo ingreso.

La empresa se encuentra actualmente en medio de la construcción de tres proyectos, dos de los cuales están en Oporto. Todos los proyectos siguen el concepto original de la empresa, donde las unidades están registradas a los nombres de los compradores, mientras que están dirigidas por hoteleros que se esfuerzan por maximizar su rendimiento.

