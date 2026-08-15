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Edificios industriales en venta en Portugal

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Producción 4 569 m² en Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Producción 4 569 m²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Área 4 569 m²
Dos naves contiguas, interconectadas entre sí y con entradas independientes desde la vía púb…
$1,79M
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Producción 5 972 m² en Portugal
Producción 5 972 m²
Portugal
Área 5 972 m²
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se establecieron algunas de las fundaciones i…
$8,71M
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Producción en Sao Bras de Alportel, Portugal
Producción
Sao Bras de Alportel, Portugal
Oportunidad única: fábrica en Almargens, São Brás de Alportel, con 9959 m² de terreno y 3897…
$1,76M
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