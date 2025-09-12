Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Portugal

4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ferreira do Zezere, Portugal
Casa 3 habitaciones
Ferreira do Zezere, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Una oferta rara en el mercado. Alquiler de una casa de dos pisos. En la segunda planta hay u…
$936
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Área 290 m²
Arrendamento anual de Moradia Independente - Quinta Algarvia Disponibilidade Imediata! Est…
$5,580
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Loule, Portugal
Casa 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Fantástica villa de 3 dormitorios y 3 baños en alquiler anual en Quinta do Lago. Esta vill…
$5,580
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 dormitorios en Loule, Portugal
Villa de 4 dormitorios
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villa adosada de 4 dormitorios y 4 baños, en alquiler a largo plazo, ubicada en el tranquilo…
$5,580
por mes
Dejar una solicitud
