¿Dónde viven bien los especialistas de TI? Los expertos hablan de dónde se trasladan los especialistas de TI, así como dónde los reciben con los brazos abiertos

Las palabras TI y reubicación se pueden ver juntas cada vez con más frecuencia, especialmente en estos últimos tiempos. Hemos descubierto qué países se han convertido en el nuevo hogar de muchos especialistas en TI en 2022, dónde pueden conseguir un visado especial, qué deben considerar al mudarse y por qué algunos países son más adecuados para la reubicación que otros. Todo esto en un gran reportaje de realting.com.

En los últimos seis meses, la emigración de TI ha alcanzado proporciones sin precedentes. Solo desde Rusia entre febrero y mayo salieron alrededor de 40 mil profesionales de este campo. Al mismo tiempo, vale la pena clasificar las direcciones en las que se trasladaron: las más populares en este momento y aquellas que proporcionan a los especialistas en TI las condiciones de vida y trabajo más cómodas y adecuadas. En nuestro artículo hablamos de ambas caras de la moneda de la reubicación de los especialistas en TI.

Índice:

Parte I. Los destinos de reubicación más populares entre los especialistas en IT en 2022.

Los destinos de reubicación más populares entre los especialistas en IT en 2022. Parte II. Los países con las condiciones más adecuadas para la vida y el trabajo de los especialistas en IT.

Los países con las condiciones más adecuadas para la vida y el trabajo de los especialistas en IT. Parte III. La experiencia de una especialista en TI que ya lleva 3 años viviendo en Alemania.

«En la primavera y a principios del verano hubo atascos en las oficinas de inmigración»

¿Qué países son los más elegidos para mudarse entre los especialistas en IT en 2022? ¿Y por qué?Todos los detalles sobre ello los ha compartido con nosotros Varvara Shatova., codirectora de reubicaciones internacionales de Intermark Relocation.

— En primavera y a principios de verano hubo atascos en las oficinas de inmigración debido al gran número de reubicados: entre marzo y abril observamos el momento pico de la carga en el procesamiento de archivos de ciudadanos de Ucrania, seguidos por rusos y belarusos.

No se resolvió sin innovaciones relacionadas con la tensa situación en el mundo. Algunos países de Europa, por ejemplo, República Checa, dejaron de aceptar nuevas solicitudes de rusos para obtener un permiso de residencia y residencia permanente por completo, y España suspendió una serie de programas, incluyendo los visados para start-ups con solicitud dentro del país. Sin embargo, últimamente hemos visto una mejora en la situación: Alemania facilitó sus programas de visado, Portugal «descongeló» los procesos de inmigración, y en España muchos profesionales están esperando un visado nómada.

Al mismo tiempo, hay muchas direcciones demandadas para la reubicación. Los destinos más populares, según nuestras observaciones, son Georgia, Armenia, Kazajistán, Turquía, Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Chipre. Pero la lista de países cambia constantemente. Inicialmente, un número suficientemente grande de especialistas en TI partieron hacia Uzbekistán; Montenegro tampoco pierde su popularidad debido a su atractivo clima, su ubicación europea y un proceso simple para hacerse autónomo.

En los años 2021-2022, decenas de países han lanzado un programa para emitir visados del tipo Digital Nomad, es decir. visados de nómada digital. La ventaja innegable de un visado de este tipo es la posibilidad de permanecer en el país hasta un año, extender el visado por un año más, y en algunos casos traer a la familia. Y en Portugal también es una forma directa de obtener la residencia permanente y el pasaporte.

Además, muchos especialistas en TI han comenzado a mirar a Asia y América Latina; por ejemplo, Indonesia está desarrollando un nuevo visado para nómadas digitales que se emitirá por un período de cinco años. Es por eso, indudablemente, que esta dirección también se volverá popular en el futuro.

Cosas a tener en cuenta antes de mudarse

— Las razones por las que los especialistas en TI eligen los países nombrados para mudarse son numerosas. Incluyen la capacidad de trabajar de forma remota., la ampliación de posibilidades, horizontes y el círculo social, así como un estilo de vida móvil y dinámico. Las empresas de TI eligen estos lugares como jurisdicciones seguras donde se pueden realizar contratos internacionales.

Haré notar que todos los países enumerados anteriormente también son lugares bastante «económicos». Esto es, si necesita reubicar solo a unos cuantos gerentes de alta escala, puede elegir hasta Dubái, pero, cuando se trata de un equipo extenso con familias, vale la pena considerar este factor: ¿dónde pueden vivir estas familias al mismo (o a un mejor) nivel? ¿Dónde trabajarán de manera efectiva y quedándose satisfechas con su salario después de pagar los impuestos? ¿Dónde estarán contentos con el nivel de vida?

Desde el punto de vista de la empresa, al transferir empleados, vale la pena prestar atención a tales matices: ¿En qué medida se indexarán los salarios de los empleados? ¿Qué compensaciones incluir en el paquete de reubicación y cuánto costará al final?, etc.

Lo esencial para mudarse

— La lista de requisitos en cada país será diferente. Podemos identificar varios motivos comunes para el tipo de visados de nómada digital y sus análogos:

nacionalidad de un tercer país;

tener un contrato local (en el país desde el que te mudas al extranjero) y confirmación del formato de trabajo remoto;

un contrato de arrendamiento a largo plazo;

renta mínima estable comprobada;

seguro médico;

certificado de antecedentes.

Pero si te mudas junto con tu empleador, los requisitos básicos serán diferentes:

la base de todo es el contrato de trabajo;

la forma aplicable de registro de residencia en el país;

seguro;

a menudo ha de alcanzarse el salario mínimo del país de destino;

a menudo, prueba (certificado) de calificación;

para países con visado: visado y permiso de trabajo (no UEEA).

Términos de la reubicación

— ¿Cuánto tiempo llevará el proceso de reubicación de los especialistas en IT? Es difícil de predecir, ya que depende del país.

El registro de una empresa en Georgia, Armenia, Kazajistán, Serbia, Turquía o Chipre se hace muy rápido y puede tardar solo unos días. También en estos países existe la opción de registrar una empresa por poderes. En cuanto a la apertura de una cuenta, ahora es un proceso complejo y no fijado en el tiempo.

El plan más rápido y realista para la reubicación de empleados es un plazo de entre un mes y un mes y medio (teniendo en cuenta la resolución de todos los asuntos domésticos). En el caso de Serbia, Turquía y Chipre, hay que añadir dos o más meses a este plazo inicial.

La lista universal de pasos para la reubicación

— Para concretar partiremos de la base de que entramos al país con una visa de nómada digital.

Comprobación general: la lista de pasos será la siguiente:

1. Concretar si nuestra profesión entra en la categoría de «nómadas digitales». En esta lista, por ejemplo, hay clases como contabilidad, marketing, creación de cursos en línea, consultoría y otros.

2. Determinar la fuente de ingresos. que nos dará la oportunidad de vivir y trabajar de forma remota en el país seleccionado.

3. Seleccionar varias opciones de prioridad por país de implementación.

4. Pensar en cómo resolver los asuntos más importantes del hogar: informar a las autoridades competentes del lugar de residencia actual (impuestos, vivienda y servicios comunales) planificación de viajes largos, asuntos bancarios, comprar una tarjeta sim local, obtener una póliza de seguro médico, disponibilidad de internet y Wifi , etc.

5. Hacer un plan detallado con plazos para los pasos preparatorios en el país actual y en el país de destino. Hay que darse tiempo adicional para emergencias y casos de fuerza mayor.

Matices para los que hay que estar preparado

— Los matices en el proceso de la emigración de especialistas en TI pueden ser variados, ya que los requisitos para los documentos necesarios en la emisión de visados de entrada y los términos para su consideración cambian constantemente; la legislación fiscal es muy variable, al igual que los aspectos migratorios, las condiciones para abrir cuentas bancarias, el transporte familiar; la lista de países se actualiza constantemente, por lo que cambia dónde se puede ir y dónde la entrada es complicada.

Resumiendo, hay que estar preparado para los nuevos requisitos y buscar rápidamente soluciones alternativas.

«Ningún país promete a nadie poder hacerse rico. Si tienes ilusiones de ese tipo, te decepcionarás»

Ahora pasemos a las opciones más adecuadas para la reubicación de especialistas en TI en este momento. Yulia Medvedeva, experta en inmigración y fundadora del proyecto Emigrantista — emigración consciente, nos ha ayudado a aclararnos en esta cuestión.

— La primera opción que hay que señalar es, indudablemente, Alemania. En primer lugar, porque es un centro de TI bastante grande dentro de Europa. Además, Alemania se distingue por que, además de visados para trabajadores altamente calificados y para la búsqueda de empleo, tienen aparte también visas especiales para especialistas en TI. El país tiene un procedimiento acelerado para obtener este visado, que luego se puede canjear por un permiso de residencia. Además, este visado brinda muy buenas condiciones para mudarse: la exigencia en el salario es más baja que la de la tarjeta azul, y no se necesita hacer un examen alemán cuando te mudas. En general, el requisito principal es tener un contrato de trabajo con un empleador de Alemania.

La segunda opción que puedo señalar es Holanda. En este país europeo, no hay visados específicos para especialistas en TI. Sin embargo, existen visados para trabajadores altamente calificados, y según el nivel de los salarios, se puede obtener también la tarjeta azul.

Los Países Bajos tienen requisitos salariales relativamente altos, porque es un país caro y tiene un alto nivel de vida: en el caso de un visado para un especialista altamente calificado, la exigencia mínima es de aproximadamente 2500 euros; para la tarjeta azul, más de 4000 euros. Este es el sueldo que debe especificarse en el contrato de trabajo.

Mi tercer destino sería Nueva Zelanda. Esto puede no sonar muy convencional., pero Nueva Zelanda fue muy popular entre los especialistas de TI de habla rusa hace un cierto tiempo. Después, su popularidad decay., pero este país siguió siendo un muy buen lugar para mudarse.

En primer lugar, Nueva Zelanda ofrece muchas oportunidades de trabajo, en particular, gracias a que una gran cantidad de nuevas empresas interesantes tienen su sede allí.

En segundo lugar, obtener un visado como especialista en TI en Nueva Zelanda es bastante realista, aunque un poco mas difícil que, por ejemplo, en Alemania. Además, será un visado de larga duración, lo que es señal de que podrás quedarte en Nueva Zelanda.

También se puede intentar obtener un análogo de un visado de talento en Nueva Zelanda, sin ninguna oferta de trabajo específica. Esto es para, obtener un visado de inmigrante que te permite entrar, quedarte en el país y buscar una vacante de trabajo ya existente. Pero para esto necesitas tener un alto nivel de educación., una especialidad bastante demandada y una experiencia laboral suficientemente amplia, y todo esto deberá probarse adecuadamente.

Plazos de la reubicación

— Mudarse a Alemania y los Países Bajos es factible muy rápidamente: al cabo de unos meses a partir de la fecha de obtención de una oferta de trabajo. Lo principal es corresponder al título de un especialista altamente calificado: tener estudios superiores en su especialidad, tener experiencia en esta área de al menos 2 años (si tienes más experiencia, todavía mejor, será una ventaja). El proceso de reubicación a Nueva Zelanda llevará más tiempo, especialmente si tiene la intención de solicitar un análogo del visado de talento. Por lo tanto, en este caso, no puedo hablar de plazos exactos.

La lista universal de pasos para la reubicación

— Podemos ofrecer una lista de tareas si el plan es mudarte a Alemania por trabajo, o bien a los Países Bajos o a otro país europeo:

pones en orden tu currículum;

organizas la información de tu LinkedIn;

comienzas a responder activamente a vacantes y miras los comentarios. En concordancia con esto, cambias cosas en tu currículum, mejoras tu perfil de LinkedIn, escribes nuevas cartas de motivación, etc;

recibes unas cuantas invitaciones a entrevistas, haces algunas de ellas y luego eliges el mejor trabajo de entre las ofertas que obtengas;

a partir de ahora, será tu empleador quien dé los pasos clave. Debe presenta una solicitud al servicio de inmigración, después de lo cual te contactan desde allí y te piden los documentos mínimos, en plan «pasaporte-cuestionario-una fotografía»;

llevas todo eso al consulado del país donde vives ahora, esperas un tiempo y te ponen un visado tipo D en el pasaporte. Luego ingresas con esta visa al territorio del país donde vivirás y trabajarás, e intercambias, en términos muy generales, este visado por un permiso de residencia. El primer permiso de residencia se puede obtener por un año, dos, o tres, dependiendo del programa de inmigración por el que se ingresa a dicho país.

Matices para los que hay que estar preparado

— Se pueden encontrar varias sutilezas en las siguientes áreas:

El idioma local. Dado que el sector TI habla inglés, para trabajar en muchos países solo necesitarás saber este idioma. Pero, al mismo tiempo, si no es un país de habla inglesa, lo más probable es que empieces a sentirte incómodo al cabo de cierto tiempo. Tienes que entender que no te sentirás completamente en casa hasta que domines el idioma local.

Dado que el sector TI habla inglés, para trabajar en muchos países solo necesitarás saber este idioma. Pero, al mismo tiempo, si no es un país de habla inglesa, lo más probable es que empieces a sentirte incómodo al cabo de cierto tiempo. Tienes que entender que no te sentirás completamente en casa hasta que domines el idioma local. Dinero. Tendrás que estar preparado para pagar varios meses por adelantado por tu primer apartamento, además de dejar un depósito bastante grande. Además, al principio tendrás muchos gastos de papeleo, transferencia de facturas a tu nombre, etc. Es mejor preparar este dinero por adelantado. Aquí hay un ejemplo de presupuesto que sería bueno tener para una mudanza cómoda: cerca de diez mil euros por persona, más cinco mil para un segundo adulto; si se va a mudar a otro país con un niño, ponga otros tres mil euros.

Tendrás que estar preparado para pagar varios meses por adelantado por tu primer apartamento, además de dejar un depósito bastante grande. Además, al principio tendrás muchos gastos de papeleo, transferencia de facturas a tu nombre, etc. Es mejor preparar este dinero por adelantado. Aquí hay un ejemplo de presupuesto que sería bueno tener para una mudanza cómoda: cerca de diez mil euros por persona, más cinco mil para un segundo adulto; si se va a mudar a otro país con un niño, ponga otros tres mil euros. El nivel de vida. Lo más probable es que experimente una disminución en su nivel de vida durante el primer año después de mudarse. En primer lugar, el aspecto financiero (esos mismos gastos) te inquietará un poco y necesitarás un cierto tiempo para recuperarte. En segundo lugar, será duro mentalmente, lo cual también, seguramente, afectará a tu calidad de vida. Esto no significa que hayas cometido un error, o elegido el país equivocado: es solo un período por el que hay que pasar. Los tiempos difíciles terminarán tarde o temprano, todo saldrá bien.

Lo más probable es que experimente una disminución en su nivel de vida durante el primer año después de mudarse. En primer lugar, el aspecto financiero (esos mismos gastos) te inquietará un poco y necesitarás un cierto tiempo para recuperarte. En segundo lugar, será duro mentalmente, lo cual también, seguramente, afectará a tu calidad de vida. Esto no significa que hayas cometido un error, o elegido el país equivocado: es solo un período por el que hay que pasar. Los tiempos difíciles terminarán tarde o temprano, todo saldrá bien. Mudarse con la familia. Si no te mudas solo, sino con tu familia, entonces, es muy probable que tengas pensar qué van a hacer tus seres queridos. Porque, si no lo decidís de antemano, esto amplificará la crisis de ajuste de inmigración exponencialmente y afectará a vuestro bienestar general.

Bonos de reubicación

— Debe tenerse en cuenta que ningún país da ningún tipo de súper bonos ni promete a nadie poder hacerse rico. Si tienes ilusiones de ese tipo, te decepcionarás.

Sin embargo, si te mudas por trabajo, obtendrán todas las ventajas sociales que reciben los ciudadanos de tu país de destino. Esto es, tendrás todo el apoyo social, ciertos beneficios, un seguro médico gratuito. Lo más probable sea que tengas una pensión, pero depende de cuánto tiempo vayas a trabajar en este país. Bueno y, por supuesto, bonificaciones, educación para tus hijos, etc. También tendrás todo esto exactamente igual que todos los habitantes de ese país.

«Cuando busques vivienda, mi consejo es escribir a todos los anuncios posibles, porque no contestan todos ni de lejos»

Esto es lo que nos contó la ingeniera de software Katerina sobre su experiencia personal de mudarse:

— Me mudé a Stuttgart, Alemania, desde Ucrania en 2019. Elegí Alemania porque siempre ha tenido buena fama por su nivel de vida y seguridad y, para un programador, también da la posibilidad de trabajar con gigantes como Porsche, Mercedes Benz y Bosch.

Mi proceso de mudanza consistió en los siguientes pasos: búsqueda de empleo — entrevista — prácticas de 2 semanas — obtención de un contrato de trabajo — envío de documentos a la embajada — espera de un visado/búsqueda de vivienda en Alemania — obtención de un visado de trabajo — mudanza a Alemania. Vine aquí ya con un visado de trabajo., lo hice todavía en Ucrania. Mi empleador durante ese período me acompañó completamente en todos los asuntos burocráticos y se puso en contacto con la embajada.

Ya que en Alemania los pisos se alquilan vacíos, casi todos los muebles y electrodomésticos los tuve que comprar nuevos. Algunas cosas las traje de Ucrania, otras ya las compré aquí. Si se tiene en cuenta la primera cuota del alquiler de un piso (por 3 meses) más la reforma estética, la mudanza me costó alrededor de los 5000 euros.

Mi primer apartamento lo busqué en páginas como Ebay Kleinanzeigen o Immobilien DE. Al principio del todo tuve dificultades por el hecho de que todavía no tenía una tarjeta alemana, y tampoco historial crediticio en Alemania. Lo encontré al cabo de unos tres meses. A la hora de buscar vivienda, mi consejo es escribir al máximo número de anuncios posible, porque de 100 anuncios te responderán veinte.

En cuanto a los costos, la vivienda me sale a 650€ mensuales (alquilo a medias con mi pareja). Teniendo en cuenta todos los costos, impuestos, salidas a restaurantes, gimnasio y compras por gusto, al mes gasto alrededor de 1500€.

En general, me he adaptado bien a mi nuevo país. Me gusta la mentalidad de aquí, hice amigos bastante rápido y no me arrepiento de mi decisión. A los especialistas de TI que quieran trasladarse a Alemania les recomiendo que no tengan miedo de hacerlo y calculen cuidadosamente su presupuesto.