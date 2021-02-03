Complejo residencial Emerald

Nuevo concepto del complejo residencial:

oasis verde en territorio privado 1.3 ha



● SPA

● recepción en cada casa

● piscina cubierta cálida

● su garaje para automóviles

● restaurante y servicio ( en

planta baja de edificios ).

Remedio de la administración

centro de la ciudad: 8 minutos a pie.

Al mar - 900 metros.

Infraestructura compleja

piscina de agua climatizada centro SPA con

hammam y sauna

estacionamiento cubierto para su automóvil

en la planta baja de la casa

en la planta baja menos hay una despensa

área para sus maletas, bicicletas y

cosas estacionales

— es un territorio de pleno derecho

oasis, con arbustos floreciendo durante todo el año,

árboles y flores, muro verde de cipreses

a lo largo del perímetro del área de origen

campo de minigolf

parques infantiles

área para pasear perros cercada para

servicios de personas y mascotas

El complejo incluye apartamentos.

varios diseños:

● estudios

● 1 + 1

● 2 + 1

Superficie del apartamento de 36 m2 a 73,45 m2.

¡Los apartamentos se transfieren al comprador con una decoración totalmente limpia!