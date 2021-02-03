Complejo residencial Emerald

Nuevo concepto del complejo residencial:
oasis verde en territorio privado 1.3 ha
● SPA
● recepción en cada casa
● piscina cubierta cálida
● su garaje para automóviles
● restaurante y servicio ( en
planta baja de edificios ).
Remedio de la administración
centro de la ciudad: 8 minutos a pie.
Al mar - 900 metros.
Infraestructura compleja
piscina de agua climatizada centro SPA con
hammam y sauna
estacionamiento cubierto para su automóvil
en la planta baja de la casa
en la planta baja menos hay una despensa
área para sus maletas, bicicletas y
cosas estacionales
— es un territorio de pleno derecho
oasis, con arbustos floreciendo durante todo el año,
árboles y flores, muro verde de cipreses
a lo largo del perímetro del área de origen
campo de minigolf
parques infantiles
área para pasear perros cercada para
servicios de personas y mascotas
El complejo incluye apartamentos.
varios diseños:
● estudios
● 1 + 1
● 2 + 1
Superficie del apartamento de 36 m2 a 73,45 m2.
¡Los apartamentos se transfieren al comprador con una decoración totalmente limpia!