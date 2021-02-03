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Complejo residencial Emerald

Bar, Montenegro
de
$77,065
;
5
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ID: 3808
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

Nuevo concepto del complejo residencial:
oasis verde en territorio privado 1.3 ha


● SPA
● recepción en cada casa
● piscina cubierta cálida
● su garaje para automóviles
● restaurante y servicio ( en
planta baja de edificios ).

Remedio de la administración
centro de la ciudad: 8 minutos a pie.
Al mar - 900 metros.

Infraestructura compleja

piscina de agua climatizada centro SPA con
hammam y sauna
estacionamiento cubierto para su automóvil
en la planta baja de la casa
en la planta baja menos hay una despensa
área para sus maletas, bicicletas y
cosas estacionales
— es un territorio de pleno derecho
oasis, con arbustos floreciendo durante todo el año,
árboles y flores, muro verde de cipreses
a lo largo del perímetro del área de origen
campo de minigolf
parques infantiles
área para pasear perros cercada para
servicios de personas y mascotas

El complejo incluye apartamentos.
varios diseños:

● estudios
● 1 + 1
● 2 + 1

Superficie del apartamento de 36 m2 a 73,45 m2.

¡Los apartamentos se transfieren al comprador con una decoración totalmente limpia!

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 57.0
Precio por m², USD 2,591
Precio del apartamento, USD 155,785
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 73.0
Precio por m², USD 2,483
Precio del apartamento, USD 191,201
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 140.0
Precio por m², USD 2,591
Precio del apartamento, USD 382,630

Localización en el mapa

Bar, Montenegro

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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