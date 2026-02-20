  1. Realting.com
ИП Риелтор без границ kz

Polonia, Metropolis GZM
Agencia inmobiliaria
2021
2 años 9 meses
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
www.facebook.com/nedvizhimostuchebamigraciya
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Ofrecemos asistencia para adquirir bienes raíces en 18 países, así como asistencia para adaptarse al país cuando se mueve (permiso de residencia / residencia permanente / ciudadanía, inscripción de niños en instituciones médicas, etc.)

Nuestros agentes en Polonia
Tursun Idrisova
Tursun Idrisova
Elena Selibovskaya
Elena Selibovskaya
11 propiedad
Svetlana Shel
Svetlana Shel
12 propiedad
Yulia Tyukova
Yulia Tyukova
11 propiedad
