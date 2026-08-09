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Propiedades residenciales en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Salónica
304
Thermi
422
Thermi Municipality
265
Thessaloniki Municipal Unit
237
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1 053 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Cinta Precio de promoción
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/4
En venta es un apartamento que ofrece 43 m2 de cómodo espacio habitable, situado en la prime…
$165,322
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta de 65 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$123,386
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 100 m²
Venta duplex de 100 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$403,173
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Apartamento 2 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/3
Este apartamento en Peraia ofrece 44 metros cuadrados de espacio habitable totalmente amuebl…
$155,325
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 88 m²
Venta duplex de 88 metros cuadrados en Salónica. El dúplex se encuentra en 2 niveles. La cua…
$334,058
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Apartamento 2 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/3
En la primera planta de un edificio de tres pisos en Peraia, este apartamento de 44 metros c…
$155,829
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 104 m²
Venta duplex de 104 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$414,693
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la plan…
$123,256
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 51 m²
Apartamento en venta de 51 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la q…
$288,284
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta de 70 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$84,179
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la oct…
Precio en demanda
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
Precio en demanda
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 29 m²
Venta apartamento de 29 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sext…
$134,775
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 120 m²
Venta duplex de 120 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$483,808
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 72 m²
Apartamento en venta de 72 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la t…
$322,878
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 100 m²
Venta: Apartamento 100 metros cuadrados con almacenamiento 30 metros cuadrados. 🔹 Área : 10…
$208,985
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3
Este extraordinario apartamento de 130 m², ubicado en Toumba, Tesalónica, combina a la perfe…
$347,219
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Código de propiedad: HPS5701 - Apartamento para venta en Thermi Center por € 150.000 . Esta …
$172,628
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5835 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 135.000 . Este 50…
$157,017
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Código de propiedad: HPS3799 - Maisonette FOR SALE in Kalamaria Karampournaki for € 867.109 …
$1,01M
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Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas con una superficie de 450 metros cuadrados en los suburbios de Saló…
$1,71M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Código de propiedad: HPS5861 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 261.000 . Este 98…
$304,401
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 5
Área 147 m²
Venta apartamento de 147 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sem…
$330,598
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Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Código de propiedad: HPS5866 - Apartamento para la venta en Thermi Center por € 340.000 . Es…
$396,143
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Código de propiedad: HPS4860 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Ano Toumpa for € 600.000 …
$690,512
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
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Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Código de propiedad: HPS5237 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 470.000 . Esta Mai…
$545,304
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Código de propiedad: HPS4583 - Apartamento FOR SALE en Efkarpia Center por € 178.000 . Este …
$204,852
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Property Code: HPS5387 - Apartment FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 210.000 . This…
$241,679
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el semi…
$126,211
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