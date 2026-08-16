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Propiedades residenciales en venta en Efkarpia Municipal Unit, Grecia

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apartamentos
4
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Código de propiedad: HPS4583 - Apartamento FOR SALE en Efkarpia Center por € 178.000 . Este …
$204,852
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Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
Código de propiedad: HPS4585 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for € 314.000 . Esta M…
$361,368
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Código de propiedad: HPS4584 - Apartamento para la venta en Efkarpia Center por € 174.000 . …
$200,248
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Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Código de propiedad: HPS4586 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for € 308.000 . Esta M…
$354,463
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Parámetros de las propiedades en Efkarpia Municipal Unit, Grecia

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