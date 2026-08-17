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Propiedades residenciales en venta en Drymos, Grecia

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casas independientes
8
9 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
En venta Apartamento de 142 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el …
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 340 m²
Venta casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,00M
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Casa de campo 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
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Casa de campo 5 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 5
Área 248 m²
Venta casa de 3 plantas de 248 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 204 m²
Se vende casa de 1 piso de 204 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$484,091
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 2. La planta ba…
$259,756
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 4
Área 133 m²
En venta 1 - casa de una planta de 133 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La cas…
$631,679
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Casa de campo 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Se vende casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un d…
$247,949
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 4
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$316,362
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