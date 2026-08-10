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Propiedades residenciales en venta en Stavroupoli Municipal Unit, Grecia

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apartamentos
9
10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Property Code: HPS5481 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Property Code: HPS5482 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 197.000 . This 74…
$226,718
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Property Code: HPS5485 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 168.000 . This 69…
$193,343
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Código de propiedad: HPS3045 - Casa en venta en Thermi Tagarades por € 420.000 . Esta casa a…
$487,293
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Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Property Code: HPS5749 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 258.000 . This 1…
$296,920
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Apartamento 1 habitacion en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Property Code: HPS5483 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 110.000 . This 50…
$126,594
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Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Property Code: HPS5486 - Maisonette FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 245.000 . This 8…
$281,959
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Apartamento 3 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Property Code: HPS5480 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 215.000 . This 81…
$247,433
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Property Code: HPS5484 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for € 180.000 . This 71…
$207,153
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Apartamento 2 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/3
Apartamento semi-subterráneo en la zona de viñedos 70 metros cuadrados. Necesita renovación.…
$13,856
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Parámetros de las propiedades en Stavroupoli Municipal Unit, Grecia

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