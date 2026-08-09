Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

;
Salónica
22
Thermi Municipality
78
Thermaikos Municipality
74
Thermi
63
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
274 propiedades total found
Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas con una superficie de 450 metros cuadrados en los suburbios de Saló…
$1,71M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 3 niveles. Sem…
$425,055
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 2. La planta ba…
$259,756
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo en Assiros, Grecia
Casa de campo
Assiros, Grecia
Área 240 m²
Venta Casa de 1 planta de 240 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Venta: una ca…
$802,882
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Nea Apollonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Apollonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$270,987
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$312,888
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Código de propiedad: HPS4428 - Casa en venta en Panorama Center por € 1.100.000 . Esta 440.0…
$1,28M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Código de propiedad: HPS5863 - Casa en venta en Thermi Center por € 600.000 . Esta 230.00 me…
$699,000
Dejar una solicitud
Casa de campo 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 94 m²
Se vende casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baja…
$305,065
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 560 m²
Se vende casa de 5 plantas de 560 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 5 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa 5 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 428 m²
Código de propiedad: HPS4936 - Casa para la venta en Epanomi Mesimeri por € 620.000 . Esta c…
$721,638
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Código de propiedad: HPS3045 - Casa en venta en Thermi Tagarades por € 420.000 . Esta casa a…
$487,293
Dejar una solicitud
Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 1 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 1300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Thermaikos Municipality, Grecia
Villa
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 2 de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano cons…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Property Code: HPS5462 - House FOR SALE in Thermi Center for € 510.000 . This 145.00 sq. m.…
$586,935
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$448,669
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 445 m²
Código de propiedad: HPS2747 - Casa en venta en Chortiatis Center por € 1.180.000 . Esta cas…
$1,36M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta maisonette de 150 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. 3er…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 5
Área 248 m²
Venta casa de 3 plantas de 248 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Malgara, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta Casa de 1 planta de 155 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$129,878
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 201 m²
Venta de maisonette de 201 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$495,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Kavallari, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kavallari, Grecia
Dormitorios 6
Área 345 m²
Se vende casa de 3 plantas de 345 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 2 d…
$342,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 9
Área 450 m²
Se vende villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un …
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Thessaloniki Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir