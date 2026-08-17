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Propiedades residenciales en venta en Lagyna, Grecia

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casas independientes
7
7 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 525 m²
Venta casa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$342,406
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$357,472
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$628,411
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Villa en Lagyna, Grecia
Villa
Lagyna, Grecia
Dormitorios 6
Área 480 m²
Se vende villa de 3 de 480 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja con…
$1,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 192 m²
Venta de maisonette de 192 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$192,456
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Villa en Lagyna, Grecia
Villa
Lagyna, Grecia
Dormitorios 6
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 3 dorm…
$708,425
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$401,441
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