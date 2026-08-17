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Propiedades residenciales en venta en Delta Municipality, Grecia

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Municipal Unit of Echedoros
5
Diavata
5
7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta dúplex de 90 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El dúplex está situado en …
$150,053
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Malgara, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta Casa de 1 planta de 155 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$129,878
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Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$96,818
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Casa de campo 4 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$442,766
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Casa de campo en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo
Nea Malgara, Grecia
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 110 metros cuadrados en Thessaloniki. La casa …
$145,359
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Casa de campo 5 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
En venta 3 -storey house de 300 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de un do…
$495,898
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 64 m²
Venta apartamento de 64 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$118,071
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Tipos de propiedades en Delta Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Delta Municipality, Grecia

Baratos
De lujo
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