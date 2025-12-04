Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Thermi, Grecia

3 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5839 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 150.000 . Este 5…
$174,463
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5837 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 155.000 . Este 5…
$180,278
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
Dejar una solicitud
