Estudios en venta en Thermaikos Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 43 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$174,270
Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$145,225
