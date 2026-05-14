Estudios en venta en Salónica, Grecia

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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
¿Está buscando propiedades líquidas para alquilar o vivir a un costo disponible? Nuestra age…
$104,486
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Venta es un estudio totalmente renovado y amueblado de 35 m2 en Agios Dimitrios, en el coraz…
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
En venta es un estudio de lujo de 25 metros cuadrados en el corazón de Tesalónica, en el cen…
$129,123
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1
Ofrecemos un apartamento luminoso y acogedor en una de las zonas más populares y dinámicas d…
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
Ofrecemos un apartamento estudio luminoso y espacioso en una de las zonas residenciales más …
$189,041
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 6/7
Un apartamento estudio llave en mano en Thessaloniki con una superficie de 33 metros cuadrad…
$100,720
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GrekodomGrekodom
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 6
Ponemos a su atención un exclusivo estudio de lujo situado en el corazón del distrito de Tes…
$125,597
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Parámetros de las propiedades en Salónica, Grecia

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