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Estudios en venta en Municipality of Thessaloniki, Grecia

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Salónica
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Thessaloniki Municipal Unit
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13 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2
Comprar un estudio de 30 m2 en el centro de Tesalónica - propiedad de inversión en la zona d…
$147,519
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
¿Está buscando propiedades líquidas para alquilar o vivir a un costo disponible? Nuestra age…
$104,486
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1
Ofrecemos a la venta un acogedor apartamento en la primera línea del mar en el pintoresco pu…
$141,726
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Estudio 30 m2 en el centro de Thessaloniki - propiedad de inversión lista con muebles y elec…
$162,907
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 6
Ponemos a su atención un exclusivo estudio de lujo situado en el corazón del distrito de Tes…
$125,597
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1
Ofrecemos un apartamento luminoso y acogedor en una de las zonas más populares y dinámicas d…
$150,529
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TekceTekce
Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
Ofrecemos un apartamento estudio luminoso y espacioso en una de las zonas residenciales más …
$189,041
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Venta es un estudio totalmente renovado y amueblado de 35 m2 en Agios Dimitrios, en el coraz…
$82,489
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2
Venta es un estudio de inversión totalmente renovado con una superficie de 29 metros cuadrad…
$76,710
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
Nuevos apartamentos en Kryopigi, Halkidiki - propiedad moderna junto al mar con alto potenci…
$153,412
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
En venta es un estudio de lujo de 25 metros cuadrados en el corazón de Tesalónica, en el cen…
$129,123
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Tesalónica, Comando: En Venta DIHORA Apartamento 34 metros cuadrados en planta baja ideal pa…
$76,161
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Estudio 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2
En venta es un estudio totalmente renovado con una superficie de 45 m2 (39 m2 de superficie …
$149,941
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Thessaloniki, Grecia

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