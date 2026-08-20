Estudios en venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Tesalónica, Comando: En Venta DIHORA Apartamento 34 metros cuadrados en planta baja ideal pa…
$76 161
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