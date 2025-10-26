Estudios en venta en Municipality of Piraeus, Grecia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudio 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Número de plantas 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
Dejar una solicitud
Estudio 4 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 4 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Apartment Studio, in a very good central, tourist location! The most central area of ​​Pira…
$98,358
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Estudio 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
Dejar una solicitud

